Dessutom slapp Malmö komma så nära som fyra poäng som det kunnat bli.

– Gruppen får lite mer självförtroende. Vi kämpar som ett lag och när vi gör det vinner vi, säger matchvinnaren Dmytro Timashov efter att Brynäs spräckt en förlustsvit på fem matcher till C More.

Malmö låg på för ett segermål i slutminuterna. Då gjorde Dmytro Timashov 2-1 för Brynäs efter att ha letat och letat och sedan fått iväg ett hårt dragskott som den skymde målvakten Adam Werner inte hann uppfatta.

”Jag fejkar en dragning”

– Jag fejkar en dragning och lägger den i bortre. Det var bra skymning framför mål. Jag försöker spela enkelt och lägga mycket puckar på mål. De har trillat in. Det är skönt att få göra lite mål, säger Timashov till SVT Sport.

I tom kasse gjorde sedan Oscar Eklind 3-1 och säkrade segern. Även 4-1 kom i tom kasse när Jacob Blomqvist gjorde ett av karriärens enklaste mål.

– Vi skapade en hel del målchanser i den sista perioden men lyckades inte få in pucken. Prestationen är bra men det handlar om att vinna matcher, säger Malmös tränare Tomas Kollar till C More.

I slutet av den första perioden gick Oula Palve runt målburen och vände upp och drog upp en backhand i nättaket för 1-0 efter svagt försvar från Malmö – även om Palve gjorde det snyggt.

Pridevecka med regnbågsfärger

I början av andra perioden var Malmö nära en kvittering men Thomas Schemitschs skott gick i stolpen. Den kom i mitten av av den tredje perioden. Brynäs tekade offensivt men Marcus Sylvegård snappade åt sig pucken och gasade över hela planen med flera spelare som jagade och fri med Jussi Olkinuora gjorde han 1-1.

Det fick fart på Malmö. Strax efteråt var det nära 2-1 för skåningarna men Oliver Lauridsen missade sitt fina läge och sköt i kryssribban.

Det är Pridevecka i SHL och alla klubbarna spelade med regnbågsfärgerna någonstans på sina dräkter.