Målvaktstavla bakom Brynäs sjätte raka förlust

Brynäs har haft det tungt i SHL och hade inför mötet med Växjö fem raka nollpoängare – där samtliga matcher spelats på bortais.

När Gävlelaget äntligen fick spela hemma igen sänktes man med ett skott ur snäv vinkel från Richard Gynge.

”Lite flyt”

Pucken smet sig in vid målvakten Samuel Erssons vänstra stolpe. Målet betydde 2–0 till gästerna 12.36 in i första perioden.

– Jag försöker få in något för att det ska hända något. ”Robban” är där för att styra. Det var lite flyt att den gick in, sa Växjös målskytt Richard Gynge till C More.

Brynäs reducerade tidigt i tredje perioden – men kom inte närmare. Emil Pettersson slog in trean i tom bur, 1–3.