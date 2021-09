Målfest när Brynäs vände efter Växjös ryck

Växjö kom till Gävle i bra form med två raka segrar i ryggen för att möta ett Brynäs som hade två förluster bakom sig. Men det dröjde innan målen kom.

Efter 26 mållösa minuter chockade Växjö hemmapubliken med två snabba mål.

06.11 in i andra perioden gav Robert Rosén Växjö ledningen när han skickade in en retur. Det dröjde sedan bara drygt en minut innan Julius Nättinen utökade ledningen till 2-0 genom ett skott från långt håll som sedan gled in bakom Veini Vehviläinen i Brynäsmålet.

– Vi måste ha tålamod och vara disciplinerade när vi kommer i egen zon. Vi tappar in två onödiga mål, sa Brynästränaren Mikko Manner i C More inför tredje perioden.

Sex mål av Brynäs i en period

Men Gävle-laget behövde inte ha speciellt mycket tålamod. Efter elva minuter av slutperioden hade man vänt och tagit ledningen. Supervändningen började redan efter 13 sekunder med första reduceringsmålet när kaptenen Anton Rödin lirkade in 1-2 via köksvägen.

Bara tre minuter senare kom kvitteringen. Oula Palve drog på ett skott som styrdes in via Tomi Sallinen. Men Brynäs var segersugna och drygt 2,5 minut senare tog man ledningen genom Chay Genoway. Och målkalaset var inte över där. Brynäs hann med tre mål till, varav två i öppen kasse, och Växjö fick dessutom två tröstmål. Matchen slutade 6-4.

”Vi spelar inte bra”

– Vi spelar inte bra och ger bort väldigt mycket. Vi har killar som går ut och spelar på 80 procent och har en agenda som handlar mer om ”mitt spel” än om ”vårt spel”. En viktig läxa för oss, säger Sam Hallam i C More efter matchen.

Även i premiärsegern mot Frölunda vände Brynäs underläge till seger.

– Det är en styrka att kunna göra de här vändningarna. Vi pratar alltid om att jobba i hårt och i dag gör vi det också, säger Brynäs Nick Olesen i C More.

6-4-segern innebär att Brynäs tog sin första seger mot Växjö sedan 7 december 2019.