Modosupportrarna höll andan i slutet av den första perioden i mötet med HV71.

Anledningen? Mikkel Aagaard träffade motståndaren Hugo Fransson med klubban mellan benen.

– Jag ser att det är en spearing, det är det jag ser. Jag vet inte riktigt hur reglerna är. Det brukar per automatik vara en femma, de drar ned det till två plus två... vad det är som gör det vet jag inte, men de har bra koll det och domarna gör ett bra jobb, säger HV-tränaren Anton Blomqvist till SVT.

Tidigare under säsongen har ofta liknande förseelser renderat i matchstraff. Nu videogranskade domarna just ett sådant, för att nedgradera straffet till två plus två minuter.

– Det är lite fram och tillbaka mot varandra, man slår mot varandra... skönt att det bara blev fyra minuter och att jag inte blev utslängd från matchen, säger Mikkel Aagaard själv.

HV-spelaren: ”Solklar”

Blev du orolig att du skulle få matchstraff?

– Inte riktigt. Jag tycker inte riktigt jag träffar honom. Det är klart att man blir det lite grann, men det är skönt att det inte blev så, säger stjärnforwarden.

HV71-spelaren som stod på andra sidan, Hugo Fransson, svarar:

– Jag upplever att han försöker tackla mig, sen slår han efter mig och träffar mellan benen. Solklar spearing. Jag vet inte varför det blir två plus två.

Du tycker att det skulle varit matchstraff?

– Spearing som spearing tycker jag. Jag vet inte vad det är för skillnad om den är lös eller hård, jag kan inte regelboken. Men hoppas de gjorde rätt val, säger han och fortsätter:

– Jag vet inte vad som är hård och lös spearing...

Därför blev det inte matchstraff

Förklaringen då?

Den är att domarna bedömer hårdheten på rörelsen med klubban som lös, förklarar SHL:s domarbas Tomas Thorsbrink.

– Det spelar ingen roll var på kroppen den träffar. Hade det varit hårdare hade det varit fem plus game (matchstraff). Men när den träffar lite lätt kan det bli 2+2. Internationellt är det alltid fem plus game, säger han.

Modo vann den första matchen i bäst av sju med 4–2 och nästa match spelas på söndag.