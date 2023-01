Efter sex raka förluster tog Djurgården en efterlängtad seger senast mot Modo. I kväll ställdes Stockholmslaget på nytt mot ett topplag hemma på Hovet, när Björklöven kom på besök.

Bortalaget tog ledningen i den första perioden genom Elliot Ekmark. Björklöven utökade sedan till 2–0, när Alex Hutchings nätade i matchen.

I powerplay kunde Djurgården reducera efter ett hårt skott av Stefan Elliott, och hemmalaget fick möjligheten att kvittera några minuter senare när Björklöven åkte på en ny utvisning.

Utökade i boxplay

Men i hemmalagets jakt på 2–2 hoppade Maxime Fortier in på isen, innan han snabbt avancerade mot mål och skickade in 3–1. När Fortier hoppade in var Björklöven sex man på isen, något som irriterade hemmapubliken.

– Jag kom in från avbytarbåset och jag åkte så snabbt som jag kunde. Jag är nöjd med målet, säger Maxime Fortier till C More.

Om kanadensaren tyckte att han var tidigt in på isen?

– Det är svårt att säga. Det var ganska nära. Men jag tar målet ändå, säger han.

Garpenlöv kritiserar domarna

Djurgårdens tränare Johan Garpenlöv var inte nöjd med att målet godkändes.

– Alla vi vet att det inte ska vara mål. Så det är synd att fyra domare inte kan se det. De har en uppgift att kolla på det. Och målet sätter naturligtvis en prägel på matchen, säger Garpenlöv.

En dryg timme efter slutsignalen så uttalade sig linjedomaren Joakim Nordberg i ett klipp som postades på Hockeyallsvenskans twitterkonto. Och han erkänner att det blev fel.

– I efterhand kan vi se att det är ett för långt byte, det skulle ha varit en utvisning, säger Nordberg.

I matchens tredje period blev Stefan Elliott tvåmålsskytt, men Björklöven gick på nytt upp i en tvåmålsledning när Nicholas Schilkey gjorde 4–2.

Bortalaget fick sedan jubla två gånger till, då Daniel Rahimi satte 5–2 innan lagkaptenen Fredric Andersson gjorde 6–2 i öppen kasse.

Se det omdiskuterade målet i spelaren.