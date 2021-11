Halvvägs in i första perioden på Hovet ledde Djurgården med 2–1 mot tabelljumbon Timrå. Men det förändrades snabbt.

På en minut och 55 sekunder lyckades Timrå kvittera, ta ledningen, få hemmalaget att byta målvakt – och utöka övertaget. Där Jens Lööke tryckte in ett av målen direkt efter vunnen tekning.

– Vi bjöd Timrå på alldeles för mycket. I egen zon sorterade vi inte och det var lite kommunikationsmissar. De fick vandra in och skjuta, säger Djurgårdens Ludvig Rensfeldt till C More i första periodpausen.

Efter det fick Dif två tidiga powerplay och bra möjlighet att minska avståndet. Men i stället växte det – i numerärt underläge satte Ty Rattie sitt sjunde mål för säsongen.

Resten av matchens speltid, nästan två perioder, blev mållös. Timrå vann med 5–2, och efter sju raka bortaförluster kom nu lagets första seger. Dessutom har nykomlingen för första gången den här säsongen en vinstsvit.

”Kul med seger”

I tabellen har jumbon Timrå nu bara en poäng upp till Djurgården som har en match mer spelad.

– Jäkligt kul med seger. Vi fick två väldigt psykologiskt viktiga mål, och vilket målskytte det var i kväll. Gubbarna hade siktat in sig, säger återvändande Didrik Strömberg som gjorde sin första match för säsongen.