Djurgårdens jättetalang stoppas från JVM

William Eklund har imponerat i Djurgården den här säsongen och plockades häromdagen ut i förbundskapten Tomas Monténs bruttotrupp till mästerskapet.

Men nu stoppas Djurgårdens stjärnskott från JVM-spel.

Det var C More som under sin SHL-sändning kom med uppgifterna om att Eklund inte får spela JVM i Edmonton som drar igång i slutet av december.

Det handlar om att Eklund varit smittad av coronaviruset och att han var detta en dag för länge och för nära inpå avresan till Kanada – och släpps därmed inte in i landet.

”Knappt haft symptom”

– Det är tråkigt såklart. Jag hade sett fram emot det här. Jag har pratat med Montén och han tycker också det var trist men att det är som det är. Jag har knappt haft några symptom, det gör det hela ännu konstigare, säger Eklund till SVT Sport.

Förbundskapten Montén kommer under veckan som kommer att samla sitt landslag för ett läger i Sundsvall. Den rekordstora bruttotruppen skall sedan bantas innan landslaget åker över till Kanada den 12:e december.

– Nu ska jag sitter och titta på matcherna hemifrån och heja på laget, säger Eklund.

