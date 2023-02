Att det var en toppmatch med ett fåtal omgångar kvar att spela rådde det inget tvivel om.

Det märktes, framför allt i intensiteten och inte minst i grinigheten.

Än grinigare började det bli efter tio minuter av den första perioden.

Modos Oscar Pettersson crosscheckade Djurgårdens Edvin Hammarlund in i sargen med trynet före.

En otäck smäll som efter videogranskning renderade i matchstraff för Pettersson.

Dubbla mål i powerplay

Innan tacklingen hade Djurgården gjort 1–0 genom Fredrik Forsberg och i efterföljande powerplay, till följd av matchstraffet, utökade gästerna till 3–0 efter mål av Daniel Brodin och Ludvig Rensfeldt.

Modos Filip Sveningsson reducerade till 1–3 i början av andra men med tre minuter kvar av mittenakten åkte hemmalaget på nästa matchstraff, den här gången i form av en knätackling.

Daniel Brickley sänkte Djurgårdens Emil Berglund och domarna valde återigen att videogranska situationen innan Brickley fick lämna arenan.

Av reprisbilderna att döma såg det ut som att tacklingen var med höften, något som även Modos tränare Mattias Karlin försökte påpeka för domarna.

”Uppförsbacke”

-Vi ger oss inte själva chansen att komma in i det. Det blir tufft och uppförsbacke, säger Modos Sveningsson till C More efter andra perioden.

Uppförsbacke var det, men Modo tog sig upp för den.

2–3-reduceringen kom sju minuter in i tredje perioden genom Riley Woods och ytterligare tre minuter senare var det kvitterat genom Nicholas Halloran.

Till slut kom det även ett avgörande – av Djurgården.

Gästernas Emil Berglund avgjorde tillställningen i förlängningen och såg till att Djurgården tog med sig bonuspoängen hem till Stockholm.

Trots förlusten behåller Modo serieledningen, Djurgården är tabellfyra med fyra omgångar kvar att spela