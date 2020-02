Jay Bouwmeester Foto: Bildbyrån

Efter kollapsen i båset – Bouwmeester hemma igen

För första gången sedan Jay Bouwmeesters hjärtstopp i båset under matchen mellan St Louis och Anaheim 11 februari uttalar sig nu stjärnan. På St Louis hemsida tackar han för allt stöd.

– Vår familj har känt all stöttning som hela NHL-familjen och St Louis under den här tiden, säger han.

Jay Bouwmeester fick snabbt vård på bänken av både St Louis och Anaheims medicinska team. Och de är några av alla han tackar nu när han på St Louis hemsida uttalar sig efter händelsen som avbröt matchen. – Vår familj har känt all stöttning som hela NHL-familjen och St Louis under den här tiden. Vi har blivit väldigt tröstade av er genuina oro, säger han. – Min fru och mina döttrar är för evigt tacksamma för all stöttning och vi kommer fortsätta ha en positiv syn i vår framtid. Han berättar också att han under söndagen har åkt tillbaka hem till St Louis, och att han fokuserar på att bli frisk på hemmaplan. KLIPP: NHL-veteranen kollapsade i båset (12 februari)