Efter seger – Linköpings hopp om slutspel lever

Linköping hade fyra raka vinster när laget tvingades till avbrott. Efter två veckor var LHC tillbaka – och fick fira med seger. Laget vann borta med 3-2.

Det var mållöst i den första perioden, men i den andra small det tre gånger om.

Två mål av Rissanen

Först 1-0 till Linköping genom Patrik Lundh. Minuten efteråt kvitterade Rhett Rakhshani för Djurgården.

Innan perioden var över hade Jaakko Rissanen ordnat 2-1 till LHC.

I den tredje perioden gjorde samme Rissanen 3-1.

Djurgården fick hopp i matchen när Sebastian Strandberg reducerade till 2-3. Men närmare så kom inte hemmalaget.

– Det kändes ganska bra. Vi har inte spelat på två veckor, så man försökte komma in i det så bra som möjligt, säger LHC-målvakten David Rautio till C More.

Femte raka segern

Det var LHC:s femte raka vinst och innebär att klubben har chans på slutspel.

– Det bästa för oss är att fokusera på vad vi ska göra och skit i vad andra gör, säger Rautio.

Grundserien är 52 matcher och Djurgården har spelat 51 av dem. Laget har 65 poäng. Linköping, som har spelat 50 matcher, står på 62 poäng. Därmed kan LHC gå förbi.

– Vi har en grundseriematch kvar, som vi måste vinna. Det är Färjestad hemma, säger Dif-tränaren Robert Ohlsson till C More.