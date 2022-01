Det var en efterlängtad målsuccé för kritiserade Elias Pettersson. Inför söndagens möte med Washington hade han inte nätat på sju matcher där senaste fullträffen kom den 14 december.

Pettersson gjorde sitt första mål i matchen tidigt i andra perioden – och det var vackert. Positionerad till höger i powerplay skottfintade han till sig lite utrymme och sköt precist in pucken i nät via stolpen och in. Målet betydde 1–1 efter att Washingtons målmaskin Alexander Ovetjkin gett hemmalaget ledningen i första perioden.

Fyra minuter efter kvitteringen var det dags igen för Pettersson.

Placerad bakom förlängda mållinjen fick svensken in pucken i nät via Washingtons målvakt Ilja Samsonovs rygg och in till 2–1. Assistpoängen gick till landsmännen Oliver Ekman Larsson och Nils Höglander.

Vancouver vann till slut med 4–2. J.T Miller punkterade matchen med en minut kvar med mål i tom kasse. Nicklas Bäckström hade en assist för Washington.

”Glad över målen”

Kvällens islossning lär ha varit minst sagt välkommen för Elias Pettersson. Ångesonen har haft en tung säsong med skral offensiv produktion och han har fått ta emot en hel del kritik för sitt spel.

Efter söndagens två mål har han gjort 19 poäng, åtta mål och elva assist, på 38 matcher under säsongen.

– Ibland går det inte din väg men jag vet vad jag kan göra. Det har varit en trög start för mig men det gick vägen för oss i dag och jag är glad över mina mål, säger Pettersson på en presskonferens efter matchen.