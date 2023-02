Svenske Mika Zibanejad avgjorde när hans New York Rangers besegrade Vancouver på hemmaplan i nattens NHL-ishockey. Zibanejad styrde in 4-2 drygt 16 minuter in i den tredje perioden. Men tvåmålsledningen stod sig bara i elva sekunder, då Vancouvers Elias Pettersson svarade med att reducera.

Någon kvittering blev det däremot inte, matchen slutade 4-3 till Rangers som därmed tog sin tredje raka seger.

Närmar sig Nylander

Nattens mål var Zibanejads 25:e fullträff för säsongen – bara Torontos William Nylander har gjort fler denna säsong bland svenskarna med sina 28 mål.

– Det är inte det sättet jag brukar göra mål på, men jag spelar med Panarin. Då får man hitta olika sätt att ta sig fram mot kassen och skapa chanser, säger Zibanejad till Sportbladet efter matchen.

Pettersson: ”Inte tillräckligt”

Elias Pettersons 4-3–mål innebar hans 22:a för säsongen.

– Vi gjorde det till en jämn match, men det var inte tillräckligt. Vi lär oss av det och går vidare, säger Elias Petterson.

Vancouvers JT Miller svarade för en assist och gjorde därmed sin 500:e poäng i NHL-karriären.

Joel Eriksson Ek gjorde ett mål för Minnesota i mötet mot Dallas. Det blev Minnesotas enda mål i matchen, som slutade 4-1 till hemmalaget Dallas.