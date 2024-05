Sverige gav aldrig Polen någon luft.

Redan efter sex minuter hade Tre Kronor gått upp till en 2-0-ledning efter mål från Marcus Johansson och Lucas Raymond.

I den andra perioden dundrade Erik Karlsson in 3-0 halvvägs in på perioden. Det var lagkaptenens andra poäng för kvällen, men det skulle senare visa sig att han inte var klar där.

”Sköt mig bak i låret”

Via svenskt slarv reducerade Polen i inledningen av den tredje perioden. Alan Lyszczarczyk gjorde mål från en position bakom den svenska kassen när han vallade in pucken via ryggen på Sveriges målvakt, Filip Gustavsson.

– Jag var lite aggressiv på friläget från början och benet hamnade utanför stolpen. För att jag ska få in benet igen måste jag öppna upp mig lite och jag tog beslutet att sitta kvar. Han sköt mig bak i låret och det fanns en lucka där tydligen, säger Gustavsson till SVT Sport.

Backduon bjöd på delikatess

I den tredje perioden utökade André Burakovsky till 4-1 innan backduon Victor Hedman och Erik Karlsson skulle bjuda på kvällens delikatess.

Hedman drev upp pucken genom mittzonen, in centralt över offensiv blålinje, in mellan två rödklädda försvarare och släppte sedan ut pucken mot Karlsson i den vänstra tekningscirkeln.

Karlsson tvekade inte, tryckte till direkt och hittade det första krysset fram till slutresultatet, 5-1.

– Jag får ändå ge Polen kredd, de spelar bra som lag och som individer. Det blev ändå en ganska tät match och de tog vara på sina chanser och skapade ändå lite, säger Karlsson efter segern.

Nästa match för Tre Kronor är mot Tyskland redan under måndagskvällen.