Sveriges slutspelsdröm i OS lever efter vinsten mot Kina. Detta efter en snabb vändning i den andra perioden – där det fanns några ljusglimtar att hämta, enligt SVT:s expert Maria Rooth.

– Enormt skönt att se ett Sverige som började spela i andra perioden. Jag har väntat på det hela turneringen, det har varit stillastående och de har inte fått igång det offensiva spelet. Det känns som att hundra kilo lyfts från varenda spelares axlar. Efter straffmålet börjar Sverige tro att det är möjligt och att det funkar. Då lyfter de upp spelet och håller pucken inom laget. Det var mycket nytt som inte synts tidigare.

Klipp: Sverige vann mot Kina efter stark vändning

”Måste börja coacha mer”

Det offensiva spelet var mer frånvarande under den tredje perioden. Då såg det återigen mer idéfattigt ut, som det gjort tidigare under turneringen.

– Det behövs mycket mer aktivitet in mot mål. Sverige har spelat mycket utmed kanterna och där gör man inte mål. Mot Kina under de där minuterna började man lyfta in spelare mot mål och fick motståndarna att bli passiva då pucken gjorde jobbet. Det måste man göra mot Danmark. I början måste man sätta tonen direkt och visa att man dikterar villkoren.

Rooth tycker också att det finns mer att önska från Ulf Lundberg och ledarstaben under matcherna.

– Det har inte varit särskilt coachande. De har rullat runt på de fyra enheterna som finns. Där finns det mer att ta av. Här måste de börja coacha de spelarna som är hetast för stunden. De bästa spelarna för dagen ska spela mer.

”Tyngd på axlarna”

För att säkra en slutspelsplats krävs det nu en svensk seger mot Danmark i sista gruppspelsmatchen på tisdag.

– Generellt i OS hittills vill jag se mer av det Sverige vi fick se mot Kina. De har någon tyngd på axlarna som gör att de inte kan spela ut. De har tappat många puckar i dåliga lägen och det har satt dem i skiten. Men generellt har Sverige gjort en helt okej insats hittills. Nu är det lite upp till bevis om de ska ta sig vidare till nästa steg.

Vad är det som tynger spelarna?

– Den här bördan som de har känt är sämre självförtroende av att ha ramlat ner i B-gruppen. Det har varit mycket negativa skriverier om det här laget tillbaka i tiden. De har någonting på gång, men några spelare måste sticka ut ännu mer än vad de gör i dag. För att vissa individer ska steppa upp behöver de mer istid och blir prioriterad. Då kan bördan släppa på vissa spelare, nu ligger bördan jämnt över alla.