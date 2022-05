Sverige hade fått förstärkning i form av Linus Ullmark och Emil Pettersson inför dagens match mot USA. Ullmark kom direkt in i laget och fick vakta stolparna trots att Magnus Hellmark imponerade under Finlandsmatchen. Men någon given första keeper är han inte än.

– Nej det skulle jag inte säga men han stod för flera direkt avgörande räddningar, bland annat precis innan den svenska kvitteringen, och gjorde en stabil insats, säger Jonas Andersson.

– Det är ett angenämt problem för Johan Garpenlöv, eftersom att Hellberg varit lysande.

”Spelar med stort självförtroende”

USA gjorde enligt Andersson sin bästa match i turneringen och det var inte heller något glimrande spel från Tre Kronor.

– Svenska spelet bygger på att man spelar uppoffrande och med hög intensitet och den arbetsnivån kom inte Sverige upp i dag. Det är för dålig forecheck och uppspelen är för långsamma.

Men en spelare imponerade under matchen. Carl Grundström gjorde sitt första VM-mål.

– Gundström gjorde två mål, varv ett blev bortdömt. Men jag tycker att han klev fram. Rsamus Dahlin som stundtals visade prov på hur skicklig han är.

– Grundström spelar med stort självförtroende nu – kul att se att han tagit med sitt fina spel från slutspelet med LA till VM.

De ska spela med Nylander

Något som behöver förbättras är det svenska Power Play-spelet där Sverige i dag stod för en svag insats.

– Den stora förstärkningen kommer nu med William Nylander. Här räknar jag med att han kommer att tillföra oerhört mycket

Vilka ska spela med Nylander?

– Grundström jobbar hårt och visar att han är spelskicklig. Pettersson och eventuellt Bromé.

Nu väntar två avslutande gruppspelsmatcher mot Norge och Lettland.

– Lettland har sett väldigt svaga ut i den här turneringen. Så Lettland och Norge är två matcher som Sverige ska vinna.