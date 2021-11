Första perioden var oerhört speciell. Den började med att Linköping bröt en tio matcher lång svit utan mål i numerärt överläge då Broc Littles skott hittade in bakom Henrik Haukeland.

– Det är en viktig spelform. Skönt att vi kan hänga dit den, säger Ljungh.

Det var också LHC som dominerade men efter 16 minuter gjorde Michael Lindqvist, som nu har spelat 200 SHL-matcher, 2-1 på Färjestads andra skott på mål i matchen.

Skottsiffrorna för perioden av 12-3 till Linköping.

Nio minuter in i den andra perioden var Broc Little framme igen då han kvitterade genom en styrning. Amerikanen var också inblandad i 3-2-målet som kom strax innan den andra pausen. Little hittade Markus Ljungh och vändningen var ett faktum.

I mitten av den avslutande perioden passade Markus Ljungh snyggt fram till Jesper Pettersson som satte 4-2 för gästerna. 5-2 kom sedan i tom kasse.

– Det är inte bra nog för att bärga en seger. Så enkelt är det, säger Färjestadstränaren Johan Pennerborn till CMore.

För Linköping innebar segern att man bröt en tre matcher lång förlustsvit.