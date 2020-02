Färjestad vann hett rivalmöte mot Örebro efter förlängning

Örebro är ett av de formsvagaste lagen i SHL. Tre poäng på sex matcher inför mötet med Färjestad, och poängbehovet var stort för Närkelaget. Men Färjestad ville också bryta en dålig trend med sju raka förluster på bortaplan.

I den första perioden var hemmalaget som visade störst desperation, och skapade rejält tryck i Färjestads zon. Och det var inte helt ologiskt när Joonas Rask gav Örebro ledningen efter sju och en halv minut.

Heta känslor i andra perioden

Det dröjde långt in på andra perioden innan nästa mål kom då Färjestad lyckades få in en puck. Men det skulle till lite tur för att Jonathon Blums backskott skulle ta sig in i mål, och det var först efter en studs via en hemmaskridsko.

Efter det var det mer fokus på handskar i ansikten än att spela hockey, och det började verkligen synas att det var ett rivalmöte på isen. Bland annat hade Jordan Boucher och Victor Ejdsell en rejäl kamp som resulterade i fyra minuters vila vardera.

– Jag tycker att det är fysiskt spel av båda lagen, men det gillar vi, säger Örebros Robin Salo till C More.

Målrik tredje

I tredje perioden tog först Örebro ledningen genom Daniel Muzito Bagenda, men bara tre minuter senare kunde Michael Latta från nära håll slå in 2-2 efter en tids Färjestadspress. Färjestad fortsatte att trycka på framåt, men i stället var det Örebro som i en spelvändning kunde återta ledeningen när Robin Kovacs tog hjälp av en Färjestadsskridsko och vallade in 3-2.

Men inte heller den ledningen skulle stå sig länge. Inte ens en minut senare avlossade nämligen Sebastian Erixon en rejäl kanon rakt upp i krysset som Dominik Furch var chanslös på. Tack vare storspel av båda målvakterna gick matchen till förlängning.

KLIPP: Här avgör Rydahl och knäcker klubban

”Vi vet att vi är bra framåt”

Och där var det en massiv press från Färjestad. Efter ett powerplay där de parkerat i Örebros zon kunde till slut Gustav Rydahl sätta det avgörande målet efter ett strålande förarbete av poängkungen Marcus Nilsson.

– Det är jättestarkt av oss att komma tillbaka hela tiden. Vi vet att vi är bra framåt, det gäller att ha tålamod, säger Rydahl till C More.

Att avgöra var extra skönt för Rydahl, då han var inblandad i ett av Örebros mål i den tredje perioden.

– Det var jag som ställde till det i början av tredje, så det var skönt, säger han.