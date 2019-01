Färjestad vann trots två matchstraff

Adam Werner tornade upp sig till ett spöke för Frölunda i Scandinavium. Under flera intensiva perioder stod han pall för allt som indianerna skickade mot honom.

Det var framförallt under mittenperioden som Werner klev fram. För under en period på åtta minuter drog Färjestad på sig inte mindre än två matchstraff. Först för en tackling i ryggen från Linus Johansson och sedan för en ”Checking to the head” av Jesse Virtanen.

Färjestad hade en kort period mellan de matchstraffen. Då passade Ilari Melart spräcka nollan.

”Går för långsamt”

– Powerplayt är för dåligt. Vi går ner i tempo och det går för långsamt. Vi går ner oss och skapar för lite, säger en frustrerad Joel Lundqvist till C More.

Och med Werners storspel i mål räckte det. Frölunda gjorde inga fler mål och dessutom fyllde den förre Frölundaspelaren Gustav Rydahl på med ett krigarmål.