Efter en svagare start där Nashville låg under med 0–2 in till andra perioden växlade Filip Forsberg och hans lagkamrater upp.

Halvvägs in i mittakten hade man hämtat upp till 2–2 innan just Forsberg gav sig in i handlingarna. Han puttade in en retur till 3–2 och i tredje perioden serverade han Luke Evangelista till 4–2, för att slutligen själv skicka in pucken i tom bur.

– Det har funnits tillfällen den här säsongen då vi bara har lutat oss tillbaka och försökt hålla fast i något. I kväll var raka motsatsen, säger Filip Forsberg till NHL.com.

Matchen slutade 5–2.