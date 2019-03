Jon Knuts 1-0-mål avgjorde matchen. Foto: Bildbyrån

Fördel Leksand efter Knuts mål

Leksand tog nionde raka segern och har fördel i play off till SHL-direktkval efter att ha besegrat AIK med 2-1.

– Vi gör det bra defensivt. Det var en ganska skön match, säger Leksands målvakt Axel Brage till C More.

Det är fördel Leksand mot AIK i play off till SHL-direktkval. Jon Knuts ledningsmål efter 2.30 avgjorde matchen. AIK pressade på stora delar av matchen och sköt 36 skott, men Axel Brage i Leksandskassen var omutlig långa stunder av matchen. Med två minuter kvar plockade AIK ut Erik Källgren, men istället för 1-1 fick Leksand in 2-0 efter slarv i AIK. Med 35 sekunder kvar reducerade Mathias From, men närmare än så kom inte AIK. – Vi gör det bra och håller dem utanför. Det var en ganska skön match, säger han till C More. Mitt spel kändes bra. Vi har ett bra försvarsspel och vi räddar upp varandra. Nu har Leksand chansen att avgöra hemma i Tegera Arena på söndag. Vinnaren av play off-matcherna får möta Mora i bäst av sju matcher om SHL-platsen. Vinner Leksand där blir det första gången sedan säsongen 2016/2017 som Leksand spelar i SHL. AIK IF 1 - 2 Leksands IF 0-1, 0-0, 1-1 Hovet, Stockholm idag Allsvenskan Dela Dela