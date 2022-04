Växjö hämtade upp tvåmålsunderläge i den tredje perioden och lyckades ta matchen till förlängning.

Med fem minuter kvar av den första förlängningsperioden såg också Växjö ut att utjämna kvartsfinalserien. Pontus Holmberg skickade i väg ett skott som gick i stolpen, därefter dansade pucken på mållinjen innan Frölunda lyckades rensa undan.

I stället var det Nicklas Lasu som, i den femte perioden, avgjorde i Frölundas favör.

– Det är en underbar känsla. Sett över hela matchen förtjänade vi det här. Det är jämnt och vi vet att Växjö behöver en chans för att göra mål. Men skönt att se pucken gå in, säger segerskytten i C More.

Blytungt för Växjö, som även förlorade första mötet efter förlängning. Dessutom tvingades Olle Lycksell (2+2 på två matcher) utgå skadad.

Den tredje matchen lagen emellan, i bäst av sju, spelas på tisdag i Göteborg.