Både Växjö och Rögle har tagit sig till semifinal genom en tät defensiv. Och det fortsatte, för båda lagen. Det bjöds nämligen inte på värst många mål i första mötet i matchserien mellan lagen.

Det dröjde tills drygt halva matchen var spelad innan nollan sprack. Då var det Zachary Giuttari som från blålinjen prickade in 1–0 för Växjö. Skottet såg inte så farligt ut, men när Christoffer Rifalk tappade skäret i sin förflyttning så lyckades han inte plocka pucken.

1–1 var desto snyggare. Rodrigo Abols förde in pucken i zonen och la över den till Lukas Ekeståhl Jonsson som sedan skickade tillbaka den in mot slottet där Abols i hög fart styrde in pucken bakom en chanslös Emil Larmi i kassen med drygt 15 minuter kvar av tredje perioden.

Matchen gick till förlängning, där Rögle med ett märkligt mål avgjorde. Pucken studsade över målet i en båge, som Simon Ryfors spontant slår till på volley över målet, och landade i målgården där Adam Tambellini, som missat flera matcher på grund av skada, kunde slå in pucken i öppen bur, även han på volley.

– Den studsar över och jag får använda mitt bollsinne, det var ett vackert mål faktiskt, säger Ryfors till TV4 Play.

– Skickligt gjort av honom. Jag såg att han försökte göra det, otroligt gjort. Jag försökte bara få klubban på den, säger Tambellini till TV4 Play.

Rögle har nu vunnit nio raka matcher, en otrolig form som kommer lägligt i rätt läge av säsongen. Något som speglar känslan i truppen.

– Det är ett starkt momentum och en stark tro i vår trupp nu, säger Tambellini till TV4 Play.