Första hemmamålet för Rasmus Dahlin

Stjärnrookien Dahlin satte tonen i Buffalo, genom att snärta in 1–0 i powerplay i slutet av första perioden mot Anaheim. Och Linus Ullmark fortsatte med att hålla tätt matchen ut, han räddade 40 skott, vilket ledde till en komfortabel hemmaseger med 3–0.

– Jag var ju medveten om det, säger Dahlin om det faktum att han fram till nu inte gjort några mål inför hemmapubliken i Buffalo.

– Det var en sagolik känsla att få in den inför våra fans, skönt att första målet är avklarat, säger han i en tv-intervju på lagets Twitter.

Seger för Sundqvist

Med sitt sjätte mål för säsongen fastställde Oskar Sundqvist i tredje perioden slutresultatet 3–1 när hans St Louis slog Calgary. Elias Lindholm fick en assist vid Calgarys reduceringsmål i första perioden.

När San Jose tog emot Los Angeles Kings noterade Erik Karlsson assist vid båda hemmalagets mål. Men gästerna vann matchen med 3–2.

I Toronto fick Andreas Johnsson lite turligt målpoängen när ett skott från Mitch Marner for via svensken in i mål, vilket innebar 2–1 i mötet med New York Rangers. Johnsson fick även två assist i matchen, som slutade 5–3 till kanadensarna.

Även William Karlsson i Vegas fick två assist. Men det hjälpte föga när Phillip Danault gjorde hattrick, och gästande Montréal vann matchen med 4–3.

Washington slog Ottawa med 4–0. Nicklas Bäckström noterade en assist vid 2–0-målet.