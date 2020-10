Fortsatt tungt för HV71 – förlorade mot Färjestad efter förlängning

Nej, starten på säsongen 2019-20 har inte alls blivit vad HV71 hoppats på. I kväll kom lagets sjätte förlust på säsongens sju första matcher.

Redan efter två och en halv minut gav Olle Lycksell gästande Färjestad ledningen, och 2.27 senare utökade Martin Johansson till 2–0.

Kort förlängning

HV spelade dock upp sig och hade innan perioden varit över både reducerat och kvitterat. 2–2 stod sig sedan hela vägen till förlängning.

Förlängningen blev dock bara 19 sekunder lång, då Jacob Nilsson tog hand om Jacob Nilssons fina passning och ordnade en extra poäng åt FBK – och en ny tung förlust för HV71.

– Vi har ingen annan att skylla på än oss själva, vi måste göra det bättre. Just nu känns det förbannat tungt, säger en mäkta besviken Simon Önerud till C More.

– Just nu ser jag fasen inget positivt om jag ska vara ärlig. Det känns som att vi förlorar två poäng. Vi har chansen och skapar många bra lägen. Men vi är inte tillräckligt desperata.