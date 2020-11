Frölunda knep ny seger – slog LHC med 3-1

Den 26 november 2016 var senast Linköping tog tre poäng på hemmais mot Frölunda – och FHC lyckades inte bryta den sviten i kvällens möte.

Frölunda öppnade starkt

Två minuter och 54 sekunder stod klockan på när Johan Sundström satte 1-0 till serieledande Frölunda. Och drygt minuten senare skulle lagkaptenen Joel Lundqvist dessutom utöka till 2-0.

Det blev en scenförändring i andra perioden. Linköping vann skotten med 15-8 och dessutom ett mål signerat unge Nikola Pasic till 1-2.

– Snart hänger vi in en till, sa LHC:s målskytt i C More i periodpausen.

”Otäcka bilder”

Linköpings Hampus Larsson fick i den tredje perioden ledas av isen efter att ha kolliderat med Lucas Raymond och glidit rätt in i sargen.

– Otäcka bilder, utbrast Jörgen Larsson, kommentator i C More.

Linköping tryckte på för en reducering men Frölunda höll undan och vann till slut med 3-1.

”Ett otroligt roligt lag att leda”

– Jag tycker Linköping gör det bra, jag förstod att det skulle bli tufft i dag. Jag tycker att vi jobbar hårt men den rätta skärpan finns inte i dag, säger Frölundas tränare Roger Rönnberg och fortsätter.

– Vår lägstanivå är jättehög, vi har fyra kedjor som kan avgöra matcher. Ett otroligt roligt lag att leda.

KLIPP: Otäck smäll in i sargen