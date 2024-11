Det var upplagt för ”seriefinal” i ett fullsatt Scandinavium på lördagseftermiddagen när Frölunda tog emot Brynäs.

Max Friberg gav hemmalaget en smakstart när han sköt in ledningsmålet knappt sex minuter in i den första perioden. Brynäs växte in i matchen och fick utdelning 13 minuter senare genom Johannes Kinnvall.

Efter en mållös andra period väntade en målrik tredje akt. I mitten av den kom det förlösande 2–1-målet för Frölunda när Isac Born tog hand om en lös puck.

Knappt en och en halv minut senare var det dags igen. Den här gången var det Erik Thorell som vallade in pucken via Erik Källgren i Brynäs-målet till 3–1. Fyra minuter senare kom nästa fullträff.

Carl Klingberg, som petades förra matchen, stänkte dit 4–1. Jack Kopacka tröstmålade sedan för Brynäs innan Max Friberg satte dit sitt andra mål för eftermiddagen. Matchen slutade 5–2 och därmed bröts Brynäs åtta matcher långa segersvit. Frölunda är i och med segern ny serieledare i SHL.