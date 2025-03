8 488 åskådare hade sökt sig till Scandinavium under söndagen – ett nytt publikrekord i svensk damhockey. Det tidigare rekordet, 7 765, sattes 2022 i Gävle i den femte och avgörande matchen när Luleå säkrade guldet mot Brynäs.

Förutsättningarna inför final tre var enkla: Seger för Frölunda och SM-guldet var säkrat. Förlust och det blir en match fyra.

I Göteborg tog bortalaget ledningen i den första perioden genom Sarah Bujold, men hemmalaget svarade omgående, Andrea Dalen gjorde 1–1.

Olsson känslosam: ”Vilket gäng”

Spelet hann knappt börja innan Frölunda tog ledningen i mittperioden. Sju sekunder in blev Dalen tvåmålsskytt när hon pangade dit 2–1. Minuter senare kom också 3–1 via Nathalie Lidman. Luleå fick in en reducering med åtta minuter kvar genom Viivi Vainikka.