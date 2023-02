Det var inte mycket som tydde på att Frölunda skulle orka komma tillbaka. Loui Eriksson gjorde två mål inom 13 sekunder för att få kontakt. Först styrde han in ett skott framför mål för 5-3 och sedan höll han sig framför mål och drog in 5-4 från nära håll.

– Jag är helt slut. Det är sanslöst att vi kan komma tillbaka. Gjorde vi sju mål? Det är ruskigt mentalt starkt av killarna, för jag tycker att vi släpper in riktiga skräpmål i dag, säger tränaren Roger Rönnberg i C More.

”Får inte släppa in så billiga mål”

I Rögle grämde man sig över att ha tappat matchen.

– Det var lite väl svängigt för vår del. Med 5-2 får man inte släppa in så billiga mål som vi gör. Rolig match att spela i alla fall. Vi gör det bra mestadels, men har några korta perioder som blir förödande, säger Rögles Simon Hjalmarsson till C More.