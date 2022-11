1 april 2018 – det var senaste gången Växjö vann borta mot Frölunda.

Men den mardrömssviten såg smålänningarna till att bryta i kväll.

– Det var en sådan match där det studsade min väg och pucken går in, säger tvåmålsskytten Tobias Rieder till C More efter Växjös 4-2-seger.