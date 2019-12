Fullpoängare för Rögle – efter mörk november

November var en osedvanligt mörk månad i Sverige, och på flera ställen i landet var det inte långt från att månaden skulle bli den novembermånad som haft minst soltimmar någonsin.

Och ett lag som hade en resultatmässigt tung månad var Rögle. Laget tog nämligen inte en enda trepoängare på hela månaden.

4–2-seger

Men i kväll, när laget spelade sin första match i december månad, gick det desto bättre. Laget vann nämligen med 4–2.

2–0 gjordes av Kevin Wennström 2.19 in i den andra perioden. Adam Edström skrinnade i full fart fram på vänsterkanten och spelade in i mitten där Wennström slog till med ett hårt direktskott som letade sig in mellan Joacim Erikssons ben.

– Jag kommer precis från båset och hittar en lucka i slottet, säger Wennström till C More.

”Rent magiskt”

Till slut blev det alltså 4–2 och lagets första trepoängare på tio matcher, en seger som hemmapubliken jublade stort över.

– Det är fantastiskt med hemmapubliken. Rent magiskt, säger Wennström.