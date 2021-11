SVT-experten kommenterar:

Sveriges chanser:

– Sverige är tunga favoriter. Det ska spelas om det, men på papperet så ska Sverige ta sig vidare. Kvalet är otroligt viktigt för Sverige. Damkronorna behöver spela båda OS och VM, och det här är ett första steg att komma tillbaka till finrummet. Sverige slog Frankrike med 8-0 i en träningsmatch, och i ärlighetens namn är det bara det mentala som Sverige ska kunna gå bort sig på, säger SVT:s expert Maria Rooth.

Den svenska truppen:

– Jag tycker att Sverige kanske ställer upp med det, på papperet, bästa laget under de senaste två åren. Maja Nylén-Persson är den mest lysande stjärnan i laget. Hon är fortfarande ung, men en tydlig ledare utifrån det sättet hon spelar. Hon är offensivt skicklig och det stora namnet i truppen som jag ser det. Sedan har Sverige spelare som Josefine Bouveng som kanske är den spelaren med störst framtidsmöjligheter och Emma Nordin som blir viktig med sin rutin. Hon är en kulturbärare och kommer alltid in med rätt inställning.

Motståndet:

– Slovakien är lite som på herrisdan. Spelar med snabba spelvändningar och är lite luriga. De kan se ganska loja ut, men plötsligt smäller det från ingenstans. Har några spelare i svenska division ett och Nicol Lucak Cupkova från den ryska ligan som sticker ut.

– Sydkorea har ett extremt ungt lag, som inte spelat så mycket internationellt. Men de är väldigt disciplinerade och följer sitt system slaviskt, nästan likt marionettdockor. Det är ett lag som står upp väl, men där ska Sverige inte ha några problem att vinna.

– Frankrike har två spelare från Modo, Marion Allemoz och Lore Baudrit som är de viktigaste spelarna i laget. Frankrike offrar sig hänsynslöst och kan ställa om spelet ganska snabbt. Har besegrat Sverige en gång, men då hade inte Sverige det här laget. Möter Sverige i en match som kan bli all or nothing, men då är det bara hjärnspöken som kan störa Sverige.

KLIPP: ”Skulle absolut säga att vi är favoriter i gruppen” (10 november)