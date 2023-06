Vegas tog hand om bucklan efter att ha vunnit den femte matchen mot Florida med förkrossande 9-3.

– Det bevisar bara att Las Vegas varit det bästa laget. De är oehört tunga när de kommer och trycker på och de har stora spelare. De gav i princip inte Florida någon chans i någon av matcherna, säger Loob i SVT:s Morgonstudion.

Varför lyckades Vegas just i år?

– De har haft den där gemenskapen i laget som alla pratar om och när matcherna har betytt som mest har de klivit fram, de har gjort jättemånga mål och inte varit beroende av powerplay utan gjort mycket i fem mot fem och egentligen bara öst på. 9-3 i den här matchen är en bekräftelse av hur bra offensivt Vegas varit.

”De fick välja ganska bra spelare från början”

Hur stor bedrift är detta av Vegas?

– Det är jättestort av Vegas. Man ska komma ihåg att när Vegas kom in gjorde man om systemet, man pratar om en expansionsdraft och de fick välja ganska bra spelare från början för att sätta ihop det här laget. Därför har det kanske gått fortare för Vegas när de kom in i jämförelse med andra lag. Då sa man att det skulle ta tio år innan man skulle kunna vinna Stanley Cup och fem år för att etablera sig. Vegas var i final redan under sitt första år vilket är ett bevis för att expansionsdraften var till fördel för Vegas.

William Karlsson har varit i klubben sedan starten 2017. Han är en av tre Vegas-spelare som spelat alla 88 slutspelsmatcher genom åren.

– Han har varit superviktig hela vägen fram och gjort det väldigt bra. Han har varit uppställd lite som en tredjecenter. Han kanske inte har märkts i första rollen men är typen av spelare som är så viktig, speciellt när det gäller Stanley Cup. Att William dels får vara med på isen och sedan få vara med om paraden är något unikt och fantastiskt, säger Loob, Stanley Cup-mästare med Calgary 1989.