I går tog Sam Hallam ut truppen till Sveriges hemmaturnering i Euro Hockey Tour som avgörs i Malmö nästa vecka. Den truppen var en blandning av spelare från SHL och från den schweiziska ligan.

Under hösten vann Tre Kronor båda EHT-turneringarna och de fungerade som lite av en try out till den här turneringen. Men det är också några spelare som inte har varit med tidigare under Hallam som finns med nu.

– Det har gett oss en jättebra chans att utvärdera vad vi vill göra rent taktiskt. Att utvärdera mitt och coachingstabens jobb, men också se hur spelarna ser ut i den miljön. Sedan har det varit spelare som inte har haft möjligheten att vara med under hösten på grund av skador och de vill vi också ge chansen och verkligen få se på nära håll.

VM inte kört för någon

Att finnas med i truppen nästa vecka är nog ett gott tecken om man siktar på VM i vår, men för de som inte är det behöver det inte vara kört.

– Det finns spelare som inte är med i den här truppen som är väldigt aktuella i bygget inför VM. Sedan är konkurrensen väldigt tuff och du behöver vara väldigt skarp för att ta dig in.

En VM-trupp brukar bestå av cirka 25 spelare. Hallam berättar om hur han tänker kring europeiska spelare i förhållande till NHL-förstärkningar i sin första VM-trupp.

– Hur stor den europeiska stommen är har vi sagt från början att vi inte vet. Men jag tror att det kommer vara ungefär 8-12 spelare som spelar i Europa med i ett VM-lag. Sedan vill vi spetsa det med bra spelare som gör det bra i sina roller borta i NHL.

Det viktigaste då han letar spelare i NHL är att de verkligen är motiverade för landslagsspel.

– Det handlar om att hitta spelare som passar in i balansen och som själva är väldigt motiverade och hungriga för att komma och bidra till att vinna ett VM-guld. Vi har en bild, men det är också väldigt viktigt hur spelaren känner, säger förbundskaptenen.