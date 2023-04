Han hade det lite tungt efter att ha anlänt till Modo från Timrå mitt under säsongen, men nu levererar Nick Halloran på den nivå som förväntas av honom.

I kväll blev amerikanen stor hjälte när Modo besegrade Mora med 3–2 efter förlängning och utökade sin ledning i matchserien till 3–0. Först spelade han fram till Marcus Velas 1–0-mål tidigt i den första perioden och sedan tog han matchen till förlängning med sitt 2–2-mål i den tredje perioden.

Kan avgöra på fredag

Väl där avgjorde han tillställningen med ett inte så märkvärdigt skott efter drygt fyra minuters spel.

– Jag tror att jag lyckades överraska målvakten med mitt skott och det var skönt att se den gå in, säger Halloran i C More.

Nu har Modo chansen att avgöra matchserien på fredag.

– Vi tar en period i taget, säger Halloran.