Målvakter

1. Ebba Svensson-Träff, Linköping HC

30. Emma Söderberg, Boston Fleet

31. Ida Boman, Djurgårdens IF

Backar

4. Linnéa Andersson, MoDo Hockey

7. Mira Jungåker, Ohio State University

9. Emma Forsgren, Djurgårdens IF

14. Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth

45. Paula Bergström, Frölunda HC

55. Jenna Raunio, HV 71

71. Anna Kjellbin, Toronto Sceptres

82. Annie Silén, Brynäs IF

Forwards

8. Hilda Svensson, HV 71

11. Josefin Bouveng, University of Minnesota

13. Wilma Sundin, MoDo Hockey

15. Lisa Johansson, SDE HF

17. Sofie Lundin, Frölunda HC

19. Sara Hjalmarsson, Linköping HC

21. Lova Blom, Linköping HC

22. Hanna Thuvik, Brynäs IF

23. Thea Johansson, University of Mercyhurst

24. Ebba Hedqvist, MoDo Hockey

25. Lina Ljungblom, Montréal Victorie

26. Hanna Olsson, Frölunda HC

34. Mira Hallin, MoDo Hockey

77. Linnea Johansson, Luleå HF