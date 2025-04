Tycker du att det är märkligt att han fick en get?

Förklaringen bakom det är att get på engelska, ”goat”, är en förkortning av ”Greatest Of All Times”, alltså ”bäst genom tiderna”, vilket Ovetjkin nu är om man tittar på antal mål genom tiderna i NHL:s grundserie.

Ovetjkin har gjort totalt 895 mål för sitt Washington Captials, ett mer än Gretzky gjorde under sin karriär på 1980- och 90-talet.

– Det har gått fem dagar och det är fortfarande helt galet det som vi gjorde. Det gäller alla i organisationen och alla spelarna. Det är svårt att förstå att det är historia som har skrivits, säger Ovetjkin under nattens firande.

Flest mål totalt i NHL, om man räknar med antalet mål i både grundserien och slutspel, är dock fortfarande Wayne Gretzky. Han gjorde totalt 1 016 mål under sin NHL-karriär, medan Ovetjkin står på totalt 966 mål.