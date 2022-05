Under måndagen anmälde Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv en sjunde back till VM-truppen. Skellefteås Jonathan Pudas, som varit med som reserv under VM, plockades till slut in.

Beskedet innebar en stor lättnad för den 29-årige backen.

– Det känns bra. Det har varit en jobbig ovisshet att sitta vid sidan av eller om man ska åka hem. Familjen hemma har offrat mycket för att jag ska få göra denna resan så då hade det varit tungt att få åka hem efter tre veckor och inte spela nånting. På så sätt känns det väldigt bra, säger Pudas.

Flera Tre Kronor-spelare som SVT pratat med under turneringen har lyft lagsammanhållningen. Det gör också Jonathan Pudas.

– Vi har ett grymt bra gäng. Både de som spelar och de vid sidan om. Vi har hållit uppe lågan.

Vad säger du om backbesättningen?

– Den är ju knivskarp. Grymt roligt att få se så många bra backar på nära håll. Vi är definitivt i toppen av VM när det gäller backuppsättningen.

Snappar man upp något?

– Ja, det är klart att man ser detaljer i deras spel som är bra. Nu har vi inte hunnit träna så jäkla mycket tillsammans, men de har spelat bra så här långt så det är kul att se.

Pudas själv kan nästa säsong bli en NHL-spelare. Enligt Folkbladet finns intresse från tre-fyra klubbar i Nordamerika.

– Det är ju en boost för självförtroendet att folk gillar ens spel. VM är det största skyltfönstret man kan vara på och man vill visa upp sig och spela sin bästa hockey. Men helt ärligt fokuserar jag inte på det just nu. Vi får se vad som händer efter turneringen. Nu vill jag bara göra mitt bästa här.

Sverige möter under tisdagskvällen Storbritannien och kan ta sin tredje raka seger.