Victor Hedman gjorde två mål och en assist när Tampa Bay besegrade St Louis med 4–2.

Ställningen var två lika med knappt halva tredje perioden spelad när Hedman fick en passning och drämde iväg ett slagskott strax framför blå linjen. Pucken passerade över axeln på Ville Husso som stod i St Louis-målet då ordinarie målvakt Jordan Binnington inte fick spela på grund av NHL:s covidregler.

Ett par minuter senare var det dags igen. Hedman fångade upp pucken framför målet och väntade iskallt ut Husso, innan han petade in 4–2 efter en liten fint.

Hedman hade ytterligare bra chanser på mål, speciellt en efter hans andra träff, och hade alltså chans på hattrick under matchen. På presskonferensen efteråt fick han frågan om han, som back, har gjort hattrick någon gång.

– Ja, när jag var nio år kanske, jag gjorde tio mål en gång. Men aldrig tre i NHL. Det var nära nu, svarar Hedman.

Colorado med Jonas Johansson i buren hämtade sig från gårdagsnattens storförlust mot Toronto och det med besked.

Under natten mot fredagen besegrades Montreal med 4–1 på bortaplan. Johansson räddade 19 skott mot Montreal – att jämföra med dagen innan då han släppte in åtta av 41 skott från Toronto i 3–8-förlusten. Johansson har spelat från start för Colorado sedan Darcy Kuemper skadade sig under träning i onsdags.

André Burakovsky satte 3–1-målet i början av tredje perioden och Gabriel Landeskog fixade spiken i kistan – 4–1 i tom kasse med ett par minuter kvar av matchtiden.

