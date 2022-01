Anledningen till att de fem först nu sammanstrålar här är Joel. Frölundas lagkapten, som har svårt att komma iväg under SHL-säsongen. Faktum är att under de 15 år som Henrik Lundqvist spelat i NHL, samtliga med New York Rangers, har Joel bara sett en match i Madison Square Garden med sin bror på isen.

– Och då var det många som trodde att du var jag, eller hur? säger Henrik.

– Ha, ha. Ja, det var många kommentarer. Vad sitter du här för? Är du bänkad?

Joel skrattar åt minnet.

”Jag är lite spänd”

SVT Sport träffar Henrik och Joel på hotellet i SoHo där många av helgens gäster bor.

Henrik Lundqvist och New York Rangers har planerat ceremonin i fyra månader. Han blir förste svensk att få sin tröja upphissad i taket, i det som New York-borna kallar ”världens mest berömda arena”.

Nummer 30 kommer aldrig mer att bäras av en spelare hos New York Rangers.

– Jag är lite spänd. Det ska bli fantastiskt kul, men lite overkligt också att man ska få vara med om det. Garden har betytt så väldigt mycket för mig, säger Henrik Lundqvist. Målvakten som vunnit fler matcher i NHL än någon annan europé.

”Han är en rockstar”

Det blir en helg av fest med 100 inbjudna gäster från Sverige och USA. Familj och vänner. Och läkaren som opererade Henrik förra året. Den stora hjärtoperationen:

– Jag är så tacksam. Jag vill att han ska känna det. Han är en rockstar.

Förutom tröjhissningen och pensioneringen av nummer 30, ska de fira 40-årsdagar på lördag.

Henrik, Joel och Henriks fru Therese tar chansen när alla är samlade på samma ställe.

