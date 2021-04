Henrik Lundqvist om hjärtoperationen: ”Händer detta verkligen”

I mitten av december kom beskedet att 39-årige Henrik Lundqvist tvingas pausa hockeykarriären på grund av ett hjärtfel.

I en känslosam intervju med NHL Network berättar han nu om den tuffa tiden.

– Jag fick ett samtal från en av specialisterna som var med i arbetet och han säger bara ”jag är ledsen men dina testsvar var sämre än förväntat”. I den stunden insåg jag att det var inte en fråga om ska jag eller ska jag inte, säger han och fortsätter:

– Nästa steg var att direkt ringa till en kirurg. Två veckor senare ligger jag på en bädd i Cleveland på väg in till hjärtoperation.

”Allt gick så snabbt”

Den 8 januari skrev han på Instagram att operationen var avklarad och att allt gått bra. Men nu berättar han om tankarna han brottades med inför operationen.

– Jag minns att jag låg utanför operationssalen och började tänka: ”händer detta verkligen? Ska jag in i den där salen och de ska öppna min bröstkorg och en maskin ska hålla mig vid liv?”. Det var riktigt tunga saker att ta in. Jag vill gärna ha kontroll på allt men i den stunden var det bästa att bara släppa all kontroll, säger han.

– Allt gick så snabbt, jag hade inte mycket tid att tänka efter. Jag var väldigt lugn. Jag tror det verkligen hjälpte att jag är idrottare och van vid att fokusera.

Några dagar senare fick han lämna sjukhuset och i slutet av februari var han tillbaka på is. Ännu har NHL-stjärnan inte tagit något beslut om framtiden.

NHL Network kommer att släppa en längre intervju med Henrik Lundqvist klockan 22.00 svensk tid.

KLIPP: Här är ”Henke” tillbaka på is – 47 dagar efter hjärtoperationen (23 feb 2021)