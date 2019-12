Hösten som stoppade Grahm från landslaget: ”Varit naiv”

Erika Grahm lämnade Modo för Brynäs inför fjolårssäsongen där hon blev lovad en roll inom klubben. Efter fjolårssäongen valde Brynäs att göra henne till damansvarig i klubben. En roll som 29-åriga Grahm hade svårt att anpassa sig till.

– Den här rollen blev ny för mig under hösten. Tidigare har jag tagit alla beslut i livet utifrån att vara en bra hockeypspelare. Nu jobbar jag mycket och har en helt annan vardag, säger hon och fortsätter:

– Mitt tankesätt är att jag ska fortsätta vara den där superprofessionella hockeyspelaren samtidigt som jag ska vara en högpresterande damansvarig. Till en början den här hösten blev det 08-20 varje dag här i arenan.

”Älskar mitt jobb”

Hon har bland annat ansvaret för spelarrekryteringar och har varit med och gjort Brynäs till ett slagkraftigt lag i år. Men det har tagit ut sitt pris.

– Jag älskar mitt jobb och jag älskar att spela hockey. Jag tror jag gick in i ruset av det eftersom det var så roligt. Det har väl gjort att det var en tuff höst. Det som tyvärr blir drabbat är mitt hockeyspelande, där man direkt ser om jag inte levererar för att jag är trött och sliten.

”Inte haft samma glädje”

Efter att ha varit en av huvudpersonerna i höstens konflikt med förbundet valde hon att tacka nej till Damkronornas första landskamper den här säsongen.

– Jag har kanske inte haft samma glädje där ute just för att det varit tufft. Jag känner att jag inte har den orken och det drivet att åka iväg och spela för landslaget just nu. Det hela handlar om att jag varit naiv, lite ung och dum. Jag har börjat hitta en bättre balans och mer rutin under veckorna nu.

– Det var inget lätt beslut att inte åka med landslaget men jag kände att jag inte gör något rättvisa att åka med och inte kunna ge hundra. Min förhoppning är att jag ska kunna ta lite ledig tid nu med jul och sådär för att kunna ladda om och bli uttagen i landslaget igen i februaril.