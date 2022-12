För drygt en vecka sedan klev Leksands centerstjärna Marek Hrivik av isen på uppvärmningen inför mötet med Färjestad.

Sedan dess har han varit skadad. I dag spelade slovaken när dalalaget vann med 3–1 mot Luleå på bortais.



Hrivik låg bakom Carter Campers 1–0 efter fyra minuters spel, och fem minuter före pausvilan spelade OS-bronsmedaljören vackert fram Lucas Elvenes som skottade in 3–1.

”Vet inte vad det är”

Men inför andra perioden var inte Hrivik med laget på is. Han syntes ombytt på läktaren med ny befarad skada.



– Jag vet inte vad det är faktiskt, säger Leksands tränare Björn Hellkvist till C More.



– Det är en upper- eller lowerbody-injury.



Leksand bröt en fyra matcher lång förlustsvit.



I Luleå är det tyngre – norrbottningarna har sex raka förluster i SHL.