HV-backen revanscherade sig efter petningarna

Alexander Ytterell har, liksom HV71, haft en tung höst. Backen har under stora delar av säsongen varit petad.

Men i fredagens hemmamatch mot Färjestad fick Ytterell bli matchhjälte med säsongens första fullträff. Med bara minuter kvar av matchen sköt han in avgörande 4-3 inför en jublande publik i Kinnarps Arena.

– Det var rätt skönt. Det var long time no see på det målet. Men jävligt gött att vinna, speciellt innan jul då, säger Ytterell till C More.

Sent FBK-mål bortdömt

Färjestad tog ledningen i matchen genom korttidslånet Alexander Reichenberg, som gjorde sitt första SHL-mål i sin andra match. Därefter kvitterade HV71 och tog ledningen två gånger om, men Färjestad kom tillbaka varje gång.

Även efter Ytterells mål såg Färjestad ut att kvittera. Men Johan Rynos mål med 53 sekunder kvar av matchen dömdes bort efter videogranskning, då det bedömdes att Linus Johansson stört Linus Gunnarsson i HV-målet.

– Jag hoppas de tar ett bra beslut. Jag trodde verkligen det var mål där så det är klart det är en besvikelse. Jag tycker inte Linus gör något för att åka in i målvakten, men sen är det trångt där, säger Ryno till C More.