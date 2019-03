HV71 gick på knock mot Rögle i åttondelsfinalen

Senast Rögle spelade slutspelshockey var säsongen 1993/1994, då de blivande mästarna Malmö blev för svåra i kvartsfinalen.

Efter en niondeplats i SHL-tabellen ställdes Rögle i år mot HV71 i åttondelsfinal. Där satte HV71 högsta fart direkt inför sina hemmafans i Kinnarps Arena.

Mellan matchminut 8 och 15 i den första minuten stängde HV71 i princip matchen. Simon Önerud satte både 1-0 och 3-0 och däremellan höll sig Didrik Strömberg framme, sedan Önerud assisterat.

Kan avgöra på måndag

Strax före periodvilan reducerade Rögle genom Éric Gélinas, men halvvägs in i den andra perioden gjorde Anton Bengtsson 4-1 för HV71, något som också blev slutresultatet.

– Det här är en vinst, vi behöver två. Vi får njuta en halvtimmme och sen ställa in siktet på måndag, säger Önerud till C More.

Rögles Ted Brithen var besviken efter förlusten.

– Vi är inte riktig rejäla. Det är inte den slutspelshockeyn som vi skulle spela. Det gäller att hjälpa varandra därute. Varför vi inte gör det kan jag inte svara på, säger han till C More

Åttondelsfinalerna spelas i bäst av tre matcher. HV71 kan nu avgöra på måndag i Ängelholm.