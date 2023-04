Det blev en ny dramatisk tillställning mellan Djurgården och Modo i det sjätte finalmötet. Med knappt två minuter kvar att spela kvitterade Linus Klasen till 2–2 för Djurgården och matchen gick till förlängning.

Där avgjorde Fredrik Forsberg knappt två minuter in i den femte perioden när han styrde in Calle Odelius skott.

– Det är ett bra skott av Calle (Odelius) och jag lyckades träffa pucken så den går in, säger Forsberg till C More.

Avgörande match på söndag

Lagkaptenen Marcus Krüger gav Djurgården ledningen i den första perioden men Modo kvitterade i andra perioden. Med tio minuter kvar att spela gjorde Mikkel Aagaard gjorde 2–1 för bortalaget innan de dramatiska slutminuterna där Klasen kvitterade.

Sedan kom avgörandet i förlängningen.

Därmed kvitterade Djurgården till 3–3 i matcher i den hockeyallsvenska finalen. Det avgörande sjunde mötet spelas på söndag i Örnsköldsvik.

