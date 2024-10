Färjestad har dragit på sig flest utvisningar i SHL den här säsongen. Något som tränaren Tomas Mitell har pekat ut som ett problem.

– Ofta vill man inte göra en för stor grej av det men nu kommer det bli konsekvenser. Man missar ett byte, period, blir bänkad eller hamnar utanför lineup. Enough is enough, har han sagt till NWT.

I prestigemötet med Skellefteå drog de på sig två sena utvisningar som ledde till att hemmalaget vände.

– Det är så dålig discplin, säger Andersson.

Se situationerna och Anderssons åsikt i spelaren ovan.