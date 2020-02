Jonas Andersson: ”Taktiska spelet har inte fungerat”

Ulf Samuelsson är klar som ny tränare för Leksand IF. Beskedet att han ersätter Roger Melin kom under måndagen. Enligt experten Jonas Andersson är det framför allt specialteam som inte fungerat under Melin.

– Powerplay och boxplay har inte fungerat. Det har varit jämna matcher också, så det är inte så att Leksand blivit utspelade varje match, men spelet rent taktiskt har inte fungerat så bra, säger Andersson.

Inte kommit upp i nivå

Vidare menar han att det inte bara ligger på Melin att säsongen gått trögt och att det inte går att säga att tränaren misslyckats i klubben.

– Sett över tid så är det ändå succé för Melin eftersom han tog Leksand tillbaka till SHL. Men den här säsongen har det varit misslyckande för honom, men framför allt så är det ju inte många av spelarna som har kommit upp i den nivån som jag trodde de skulle ha.

Leksand ligger sist i tabellen och har sju poäng upp för att komma över kvalstrecket. Om Samuelsson lyckas lyfta laget upp på rätt sida återstår att se.

– Ett tränarbyte kan göra jättemycket. Jag brukar inte gilla att man byter tränare, men i Leksands fall så tror jag det var nödvändigt, säger Andersson.

”Han är raka motsatsen”

Enligt Andersson är Samuelsson en tränare som kommer från Nordamerika med mycket struktur, tydliga roller och en strikt och aggressiv coachning.

– Han är raka motsatsen till Melin, så det blir en annan typ av coachning och ledarskap. Det de kan göra nu är att ändra lite spelsätt och matcha olika hårt på olika spelare, säger Andersson.

Skulle inte Leksand ta sig upp på säker mark innan grundserien är färdigspelad har de fortfarande chans att kvala sig kvar.

– Jag tror att Leksand kommer vara kvar nästa säsong, däremot kanske de tvingas kvala, men jag tror att Leksand är kvar i SHL nästa år, säger Jonas Andersson.

KLIPP: Leksand förlorade igen (1 februari 2020)