Målvakter

Ian Blomquist, Västerås

Marcus Brännman, Dubuque Fighting Saints

Carl Lindbom, Djurgårdens IF

Backar

Elias Pettersson, Örebro HK

Axel Sandin-Pellikka, Skellefteå AIK

Victor Sjöholm, HV71

Calle Odelius, Djurgårdens IF

Adam Engström, Rögle BK

Ludvig Jansson, Södertälje SK

Jakob Norén, Modo Hockey

Forwards

Fabian Wagner, Linköping HC

Fabian Lysell, Boston Bruins (spelar i Vancouver Giants i AHL)

Noah Östlund, Djurgårdens IF

Filip Bystedt, Linköping HC

Isak Rosén, Rochester Americans

Liam Öhgren, Djurgårdens IF

Leo Carlsson, Örebro HK

William Strömgren, Brynäs IF

Jonathan Lekkerimäki, Djurgårdens IF

Milton Oscarson, Örebro HK

Victor Stjernborg (K), Växjo Lakers

Oskar Pettersson, Rögle BK

Simon Robertsson, Skellefteå AIK