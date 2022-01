Göteborg ligger överlägset sist i SDHL, med idel förluster och bara en poäng på 24 matcher.

Nu avslöjar Göteborgs-Posten att klubben skakats av interna stridigheter, vilket har lett till en stor spelarflykt. Sex spelare (Sandra Rannerud, Annelie Zander, Andrine Furulund, Johanna Kellander, Majken Gunnarsson och Felicia Bjälvegård) plus målvaktstränaren Christoffer Larsson har valt att lämna laget.

– Efter 24 förluster så måste nånting hända. Hade det varit SHL så hade alla i föreningen varit utkastade för länge sedan. Det har man ju sett efter bara ett antal förluster – att tränaren rycks bort. Jag kan inte vara med på tåget om det inte händer något, säger forwarden, tillika dubbla SM-guldvinnaren Sandra Rannerud, som har gått till Skellefteå AIK.

”Slappt och slött”

Rannerud är, precis som flera andra spelare som GP varit i kontakt med, djupt kritisk mot ledarskapet i föreningen.

– Jag tycker inte att tränarna har kunskapen som krävs för att vara i SDHL. Det är den värsta träningskultur som jag har varit i. Det har varit slappt och slött – och utan ambitioner och mål, säger hon.

– Inget som har med Göteborg HC att göra tycker jag är speciellt professionellt. Laget spelar i Sveriges högsta liga för damer, men kan ändå inte leverera. Vi är sex stycken spelare plus en tränare som valt att lämna under säsongen – och det kan inte vara mycket rätt då.

”Många brister”

Klubbens sportchef och tränare Mikael Gabrielsson är i GP något självkritisk, men ser ändå positivt på framtiden.

– Det finns säkert många brister i det som skett under säsongen, men intentionen från alla har varit att vi ska bygga ett starkt lag. Sedan har det inte blivit så. Vi har nya spelare på gång in också – och jag skulle välja att se positivt på det som vi gör just nu och att vi ska vara kvar i SDHL nästa säsong också, säger han, och fortsätter:

– Vi är inte heller nöjda, men det finns planer på hur vi jobbar och dessa försöker vi fullfölja nu. Vi ska göra det bra och se till att vi kan stänga den här säsongen med ett leende på läpparna. Vi ska kunna säga att det här blev bra ändå, att vi blev kvar i ligan. Det är vår målsättning.

Istället för spelarna som har lämnat har Göteborg skrivit kontrakt med tre 15-åringar och en 17-åring.

