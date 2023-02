Hemmalaget Carolina vände och hade innan slutsignalen gick i Raleigh kvitterat, och därmed tagit matchen till förlängning. Där såg Sebastian Aho till att i sista minuten ge Carolina sin sjätte seger i rad i NHL-ishockeyn i powerplay.

Två av Los Angeles mål stod Adrian Kempe för, som med sina 22 mål den här säsongen är västkustlagets meste målskytt.

– Eftersmaken av den här matchen är att vi lämnade kvar en poäng här. Men när allt är klappat och klart så tar vi med oss den poängen vi fick, säger tränaren Todd McLellan till Bally Sports West.

Forsbergs tredje raka seger

I Montréal lyckades gästerna Ottawa med nöd och näppe besegra hemmalaget. När Brady Tkachuk satte det avgörande 5–4-målet i näst sista matchminuten var det en hel del i hemmapubliken som visade sitt missnöje.

– Det var stort, jag menar, att få ett par långfingrar från några fans. ”Chucky” älskade det, säger Tim Stutzle, som själv stod för två mål och två assist i matchen, enligt AP.

Anton Forsberg var inte lika framgångsrik i Ottawamålet som när när han höll nollan mot Montreal i helgen. Men hans 28 räddningar den här gången räckte ändå hela vägen, och innebar hans tredje seger i rad i buren.

För Los Angeles, Ottawa och Monteal väntar ledighet till natten mot den 12:e, svensk tid, för de spelare som inte deltar i All star-festligheterna i helgen. Carolina hinner dessförinnan ta sig an Buffalo under natten mot torsdagen.